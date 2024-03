Russia, giornalista condannato a 7 anni per aver criticato la guerra in Ucraina

Un giornalista russo, Roman Ivanov, è stato condannato a 7 anni di reclusione a causa delle sue posizioni sulla guerra in Ucraina.

La condanna del giornalista

Roman Ivanov aveva scritto alcuni post critici in merito al conflitto in Ucraina. Per questa ragione è stato condannato a 7 anni in prigione. A rendere nota la condanna è l’ong Ovd-Info.

Il bilancio delle perdite russe

Lo Stato maggiore delle Forze Armate ucraine ha fatto sapere che l’esercito russo ha perso nella giornata di ieri 1.250 soldati in Ucraina, per un bilancio che porta le perdite complessive dall’inizio del conflitto, 742 giorni fa, a quota 420.270.

Ad oggi le forze ucraine hanno distrutto 6.678 carri armati russi, 12.728 veicoli corazzati da combattimento, 10.308 sistemi di artiglieria, 1.008 sistemi missilistici a lancio multiplo e 701 sistemi di difesa aerea. Inoltre sono stati abbattuti 347 caccia russi, 325 elicotteri, 7.921 droni, 1.918 missili da crociera e hanno distrutto 26 navi da guerra e un sottomarino.