Yulia, la vedova dell’ex leader dell’opposizione russa, Aleksei Navalny, ha lanciato un appello alla popolazione russa. La donna ha chiesto di protestare contro Vladimir Putin.

Russia, vedova Navalny: “Alle elezioni scrivete il nome di mio marito”

Yulia Navalnaya, vedova dell’ex leader dell’opposizione russa, Aleksei Navalny, ha lanciato un appello a tutta la popolazione russa. La donna ha invitato i russi a protestare contro il presidente Vladimir Putin in occasione delle elezioni. Una protesta in nome del marito morto lo scorso 16 febbraio. Yulia ha chiesto a gran voce di avviare una protesta e di creare delle lunghe code fuori dai seggi elettorali, per poi scrivere il nome di Navalny al momento del voto.

Russia, l’appello della moglie di Navalny: “Andare al seggio elettorale tutti insieme”

“Occorre andare al seggio elettorale tutti insieme, il 17 marzo alle 12.00. Cosa fare dopo? Si può scegliere: votare un qualsiasi candidato che non sia Putin, annullare la scheda elettorale, scrivere ‘Navalny’ a grandi lettere” ha dichiarato Yulia Navalnaya in un video pubblicato su YouTube e condiviso su X.