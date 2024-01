Il piano segreto della Russia per l'attacco alla Nato

Il piano segreto della Russia per l'attacco alla Nato

La Russia avrebbe un piano top secret per poter attaccare la Nato: le ultime rivelazioni della Bild

Russia, il documento segreto

Esiste un piano segreto della Russia per un attacco alla Nato? Questa è una notizia dell’ultima ora riferita da Bild, un noto quotidiano tedesco. Bild sarebbe entrato in possesso di questa documentazione top secret svelando quindi il piano della Russia.

In cosa consiste il piano della Russia

Il piano segreto servirebbe alla Russia al fine di poter attaccare la Nato e il suo fronte orientale. Bild ha spiegato che potrebbero essere lanciati degli attacchi a luglio. Si tratterebbe di attacchi informatici, una sorta di guerra ibrida da lanciare contro quelli che sono i Paesi Baltici. La documentazione sarebbe stata preparata dai militari tedeschi ma pare che il piano non sarebbe solo questo.

Russia vs Nato: il piano top secret

Da quanto dichiarato sempre dal quotidiano Bild, in un secondo momento potrebbero verificarsi scontri ulteriori su cui però non è stato ancora svelato nulla. Questi attacchi potrebbero essere perpetrati direttamente dalla Russia sotto forma di esercitazioni militari in Bielorussia e su tutto il territorio nazionale.

Sembra che il piano segreto possa avviarsi dopo una buona controffensiva, quindi con un esito positivo, della Russia sull’Ucraina. Oltre che un allontanamento dello stesso esercito ucraino, entro il prossimo mese di luglio.