Vladmir Putin ha parlato in un'intervista del gruppo Wagner, secondo il leader del Cremlino: "Il gruppo semplicemente non esiste"

Il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni al quotidiano ‘Kommersant‘ in cui ha parlato di Prigozhin e del gruppo Wagner. Il leader di Mosca ha pronunciato alcune frasi che sono destinate a fare rumore.

Russia, Putin sul gruppo wagner: “Semplicemente non esiste”

La domanda del giornalista del quotidiano verteva sul futuro della Wagner, ma la risposta di Putin è stata spiazzante. “Ebbene, la Wagner non esiste!” – ha esclamato con fermezza Putin – “Non abbiamo una legge per le organizzazioni militari private! Semplicemente non esiste! C’è un gruppo, ma legalmente non esiste!”

Le parole di Putin su Prigozhin

Mentre dagli USA rimbalza l’ipotesi che il leader della Wagner Prigozhin possa essere morto, anche Putin ha parlato del capo dei mercenari: “Gli ho fatto una proposta, ma Prigozhin l’ha rifiutata.” La proposta di Putin prevedeva che il gruppo avrebbe continuato ad operare sotto il comandante Andrei Trochev: “Lui era già prima il loro comandante, perciò non sarebbe cambiato nulla. Alcuni nella stanza annuivano, ma Progozhin ha voluto rifiutare. ‘No, i ragazzi non saranno d’accordo con una tale decisione’ – ha detto.”