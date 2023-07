L’Ucraina sembra essere veramente vicina all’ingresso nella Nato. È questa una delle novità più importanti tra quelle emerse dalla due giorni del vertice di Vinlius. Il presidente Volodymyr Zelensky, però, ci tiene a ribadire con fermezza: “Non ci dovrà essere alcun compromesso territoriale.”

Vertice Nato, l’ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza

“Caro Volodymr, è un onore averti qui al summit Nato. l summit di Vilnius marca l’inizio di una nuova relazione con l’Ucraina. L’Ucraina è vicina alla Nato come mai prima d’ora“ – aveva dichiarato il segretario Jens Stoltenberg in conferenza stampa, rassicurando Volodymyr Zelensky dopo qualche schermaglia che era emersa il giorno precedente. Al momento non è possibile stabilire quando Kiev entrerà davvero a far parte dell’Alleanza e una timeline non è ancora stata definita, ma i segnali che arrivano dalla Lituania sono più distensivi che mai.

Zelensky sull’ingresso dell’Ucraina nella Nato: “Nessun compromesso territoriale”

Nonostante questo, però, il presidente Volodymyr Zelensky ci tiene a ribadire qual è la posizione del suo Paese in merito a questo possibile prossimo ingresso nella Nato. ‘Ukrainska Pravda‘ riporta alcune nette dichiarazioni del numero uno di Kiev, in cui Zelensky esclude categoricamente la possibilità di qualsiasi compromesso sulla futura adesione del suo Paese all’Alleanza nell’ambito di negoziati con la Russia sui territori. “Non scambieremo mai alcuno status per nessuno dei nostri territori, anche se si tratta di un villaggio in cui vive un nonno” – afferma sicuro Zelensky – “Non rinunceremo ai nostri territori e non li scambieremo mai con un conflitto congelato. Questo non accadrà mai. La mia posizione è chiaramente nota ai nostri partner.”