Vertice Nato, la furia di Zelensky: "Assurdo non ci sia una timeline sull'ingresso di Kiev"

“L’incertezza è una debolezza” – dice Volodymyr Zelensky, facendo riferimento alle parole di Jens Stoltenberg che non hanno chiuso all’adesione dell’Ucraina alla Nato, ma che non hanno nemmeno specificato una precisa timeline.

Vertice Nato, la rabbia di Zelensky sull’adesione dell’Ucraina: “Assurdo non ci sia una timeline”

Jens Stoltengerg era stato chiaro nel definire la posizione dell’Ucraina, parlando della questione durante il primo giorno del vertice Nato a Vinlius: “L’adesione avverrà quando le condizioni saranno raggiunte“. Una presa di posizione che non è piaciuta a Volodymyr Zelensky e più in generale a Kiev. “È davvero assurdo che non siano stati fissati tempi né per l’invito né per l’adesione dell’Ucraina” – tuona infastidito il presidente ucraino.

La precisazione di Kuleba: spiegata la posizione dell’Ucraina

Anche il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, intervsitato a Bloomberg Television si è fatto sentire in merito alla mancata calendarizzazione dell’ingresso di KIev nell’alleanza: “La Nato non dovrebbe tenere l’intera situazione e l’Ucraina in un limbo quando si tratta di adesione.” Secondo Kuleba, infatti, il suo Paese soddisfava già tutte le condizioni per poter finalmente accedere alla Nato già da subito.