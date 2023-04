Russia, terremoto da 5.8 nella penisola del Kamchatka

Dopo quanto era accaduto nella notte tra il 2 e 3 Aprile, la penisola del Kamchatka, in Russia, si riconferma ancora una zona ad alta attività sismica. Un nuovo terremoto, questa volta di potenza 5.8 sulla scala Richter, ha infatti, colpito la zona.

Russia, violenta scossa di terremoto nella penisola del Kamchatka

Erano da poco passate le 4 e 20 (ora italiana) quando, nella notte tra il 6 e 7 Aprile, si è verificata una scossa terremoto magnitudo 5.8 nella zona dell’estremo Oriente russo. Il sisma è stato localizzato in mare ad una profondità di 84 chilometri circa e a 109 km a Sud-Ovest di Severo-Kuril’sk, nella regione di Sakhalin.

Il terremoto e le conseguenze sulla popolazione russa

A riportare la nuova attività sismica della zona più orientale del Paese russo è stato per primo l’Istituto geofisico statunitense USGS. La scossa è stata definita ‘forte‘, ma non preoccupante per la popolazione, abituata a terremoti ben più devastanti in quella zona. Fortunatamente, non ci sono stati nè feriti nè morti e, al momento non è stata diramata alcuna allerta tsunami.