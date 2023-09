Rustem Umerov: chi è il nuovo ministro della Difesa ucraino

Rustem Umerov è stato scelto dal presidente Zelensky per ricoprire il ruolo di nuovo ministro della Difesa ucraino: ecco chi è e cosa ha fatto.

Rustem Umerov è il nuovo ministro della Difesa ucraino, scelto direttamente dal presidente, Volodymyr Zelensky. Andrà a sotituire l’ex incaricato, Oleksiy Reznikov. La notizia di un possibile cambiamento all’interno dell’organico ucraino era già nell’aria da qualche settimana.

Una decisione – a detta del leader di Kiev – che è stata motivata dalla necessità di «nuovi approcci e di altri formati di interazione sia con le forze armate che con la società nel suo insieme».

Chi è e cosa ha fatto Rustem Umerov

Ex deputato e negoziatore con la Russia e la Turchia per l’accordo sul grano: Rustem Umerov è nato nel 1982 a Samarcanda, nell’allora Uzbekistan sovietico, da famiglia di tatari, il gruppo etnico turco originario della Crimea.

È laureato in Economia con un master in management, e ha fondato nel 2013 Astem, una società di telecomunicazioni. È deputato dal 2019, e nel marzo 2022 ha partecipato ai falliti negoziati di pace con Mosca, subito dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Successivamente ha fatto parte anche della delegazione di Kiev per il raggiungimento dell’accordo sui corridoi del grano nel mar Nero, sotto l’egida di Turchia e Onu.