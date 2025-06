Sabrina Carpenter è una delle cantanti di maggior successo degli ultimi tempi e non solo le sue canzoni sono tra le più ascoltate sui principali store musicali o i live riempiono stadi in tutto il mondo ma anche lei fa sempre discutere per come si pone davanti alla telecamera o nei videoclip. L’ultima in ordine cronologico è la cover del nuovo album in uscita a fine agosto.

Sabrina Carpenter e quella cover provocatoria

Sabrina Carpenter sa provocare e ci riesce egregiamente, sia le sue performance live che i videoclip mostrano una giovane donna che ostenta la sua femminilità senza alcun pudore, contrariamente a quello che la società vorrebbe puntando su ideali del politically correct e del femminismo.

Tutto questo in fondo fa gridare allo scandalo, per come la società si è trasformata, fossimo negli anni 80′ nessuno si stupirebbe anzi, in fondo si mostra per come “mamma l’ha fatta”.

La cover dell’album invece la ritrae inginocchiata con un uomo in completo nero, di cui si vedono solo le gambe, che le tiene i capelli come fossero un guinzaglio, chiaro riferimento al titolo dell’opera.

Come riporta Dagospia tramite il sito Rivistastudio.com queste scelte della cantante l’hanno portata al centro dell’attenzione.

In realtà bisognerebbe vederle la cosa per quello che è ovvero una copertina di un album e la prima pagina di Rolling Stone USA: il modo più conosciuto per attirare l’attenzione ed il fatto che se ne parli, sia bene o male, è stato ottenuto.

Continue frecciate agli ex

Sabrina Carpenter però dal punto di vista creativo riprende quello già fatto da altre cantanti, una su tutte Taylor Swift, infatti l’ultimo singolo presentato si intitola Manchild e parlerebbe – male – di uno dei suoi ex amanti

Il protagonista parrebbe essere Barry Keoghan, che, secondo i fan di Sabrina Carpenter, l’avrebbe tradita. Ora non resta che attendere fine agosto per ascoltare le tracce di questo nuovo progetto musicale.