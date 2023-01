Salta sui binari metro e blocca la circolazione: denunciato per interruzione di pubblico servizio

Attimi di panico e chiaro disservizio nel capoluogo della Lombardia, dove un giovane salta sui binari della metro rossa e blocca la circolazione: per quella condotta un 25enne è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio.

Da quanto si apprende il giovane, in evidente stato confusionale, ha spiccato un balzo dalla banchina fin sulle rotaie.

Salta sui binari e blocca la circolazione

I media spiegano che ad un certo punto il 25enne è sceso dalla banchina della metro di Sesto Primo Maggio fin sui binari della linea rossa di Milano. E sempre in stato di paese alterazione dopo alcuni minuti il giovane è risalito e si è messo in “coda”.

Dopo quel gesto vietato e pericoloso il ragazzo era ad aspettare il treno per salire sul vagone come un normale passeggero.

L’intervento dei carabinieri e il ricovero

Dopo accurate verifiche da parte dei carabinieri richiamati da personale ed utenti il 25enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Ad operare i militari dell’Arma in forza al Nucleo Radiomobile di Sesto San Giovanni. II denunciato ha prima bloccato la metropolitana M1 per circa 15 minuti e poi, dopo l’individuazione, è stato accompagnato in ospedale di Sesto.

Lì il 25enne è stato formalmente denunciato in stato di libertà dopo essere anche risultato destinatario di un foglio di via emesso nel comune di Como.