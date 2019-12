Secondo l'interpretazione di uno studio giapponese, le banane mature sarebbero in grado di curare il cancro. Cosa dice la scienza?

Alcune credenze non propriamente veritiere, in alcuni casi, si diffondono a macchia d’olio nella società, diventando verità a tutti gli effetti per centinaia, a volte addirittura migliaia di persone: è il fenomeno delle fake news. In questo, il web gioca un ruolo determinante e spesso deleterio. Ma attraverso una buona informazione, basata su dati scientifici inconfutabili, è possibile distinguere il vero dal falso, come nel caso dello studio giapponese secondo cui le banane mature sarebbero in grado di curare il cancro.

Le banane mature curano il cancro?

L’affermazione secondo cui le banane mature curerebbero il cancro si è però rivelata falsa, nata dal fraintendimento dei risultati di uno studio giapponese dei primi anni Duemila. Secondo questo studio, le banane con la buccia ricoperta di macchie nere sarebbero ricche di una proteina dagli effetti anti-cancerogeni.

Un lavoro che ha portato alla luce una presenza maggiore di proteine TNF-alfa, che viene prodotta dal nostro organismo anche quando ci sono delle infiammazioni in corso.

Tale proteina è in grado di contrastare lo sviluppo delle cellule tumorali e da qui nasce questa “menzogna” sulla correlazione tra questa tipologia di banane e la cura del cancro.

Ma quanto dichiarato dagli studiosi giapponesi è, in realtà, ben diverso. Nello studio in questione, si parla infatti di un contributo alla prevenzione di patologie legate allo stile di vita e allo sviluppo di cellule tumorali. Dunque, è impensabile che le banane mature possano sostituire le tradizionali terapie anti-cancro.