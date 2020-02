Coronavirus, uno studio rivela chi sono i soggetti più a rischio

Uno studio tra i più vasti mai realizzati fino a ora ha rivelato chi sono i soggetti più esposti al rischio di contrarre il coronavirus.

L’epidemia di coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo a ritmi crescenti: il bilancio delle vittime parla di oltre 1.800 morti, ma quali sono i soggetti più a rischio? Secondo un recente studio, tra i più grandi condotti fino a ora ci sono delle categorie di persone maggiormente esposte a contrarre il Covid-19.

Coronavirus, soggetti a rischio

Tra i soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il coronavirus, secondo un vasto studio, ci sarebbero anzitutto i malati e gli anziani. La ricerca, condotta dal China Center for Disease Control and Prevention, ha preso in considerazione un periodo compreso dall’inizio dell’epidemia fino all’11 febbraio scorso. Il picco dell’epidemia, invece, è previsto per la fine di febbraio. Le persone analizzate sono oltre 70mila. tra questi, inoltre, ci sono casi accertati, sospetti e asintomatici.

Oltre ai malati e agli anziani è emerso un rischio maggiore di contrazione del virus per gli uomini rispetto invece alle donne. Per quanto concerne invece i tassi di mortalità, gli uomini hanno una probabilità di morire pari al 2,8% contro l’1,7% delle donne. Tra le malattie che potrebbero esporre maggiormente al rischio di contagio, invece, vi sono le malattie cardiovascolari, il diabete, i problemi respiratori e l’ipertensione.

Stando ai dati pare che l’80,9% dei casi di malattia siano stati lievi, mentre il 13,8% si siano rivelati gravi. infine, soltanto il 4,7% dei casi è stato considerato critico, mentre il tasso di mortalità più alto è stato registrato tra i pazienti oltre gli 80 anni (14,8%). In generale, comunque, il tasso di mortalità cresce con l’aumento dell’età.

Il tasso di mortalità complessivo, infine, è del 2,3%, con un picco del 2,9% solo nella provincia di Hubei.