L’Unione Europea sta valutato l’ipotesi di accelerare le procedure di approvazione dei vaccini per contrastare il dilagare delle varianti Covid.

Il costante aumento relativo alla circolazione delle varianti del coronavirus è stato registrato non solo nei territori italiani ma anche in ambito europeo ed internazionale. Pertanto, nel tentativo di contrastare in modo tempestivo ed efficacie la diffusione delle mutazioni del SARS-CoV-2, l’Unione Europea ha deciso di accelerare le procedure di approvazione dei vaccini, confidando nel fatto che i farmici sinora sintetizzati si rivelino una potente arma per arginare la pandemia.

Varianti Covid, Unione Europea: “Accelerare approvazione dei vaccini”

La portavoce Vivian Loonela ha dichiarato che, nella giornata di mercoledì 17 febbraio, la Commissione Europea«presenterà una proposta per accelerare l’autorizzazione dei vaccini adattati alle nuove varianti».

In relazione alla proposta che verrà presentata dalla Commissione Europea, inoltre, la portavoce Loonela ha anche spiegato: «Non ci sarà bisogno di ricominciare il processo di autorizzazione da capo in quanto si tratterà di adattare il vaccino per le varianti.

La procedura di autorizzazione, quindi, sarà modificata mantenendo inalterati i livelli di sicurezza».