Salute: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), ‘diritto alla vista è principio fondamentale per studenti’

Il protocollo d’intesa “è in grado di sancire il vero e proprio diritto alla vita, un principio fondamentale per tutti gli studenti che intendono avere un percorso universitario sereno, efficace e che, soprattutto, possa portare dei risultati molto importanti anche attraverso una ottima salute visiva. Siamo alla fine del nostro esperimento di quest’anno, durante il quale abbiamo visitato circa 1000 studenti, con ottimi risultati e con una grande soddisfazione”. È quanto affermato da Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università degli studi di Roma Tor Vergata, intervenendo a Roma in occasione della sigla del protocollo d’intesa, alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, tra la Crui – Conferenza dei rettori delle università italiane e la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, all’interno del progetto Campus Visivo.

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