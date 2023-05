Cose che succedono quando di inglese se ne sa poco e male o quando non si è proprio “sul pezzo”, per così dire, come è capitato a Salvatore Cuffaro che cita Martin Luther King ma sbaglia tutto: “I am a drink”. L’ex senatore compie una parodia involontaria della celebre frase pronunciata dal “Reverendo”.

Cuffaro cita Martin Luther King

Il risultato? Uno scivolone dal risvolto ironico ed un po’ grottesco con il quale l’ex senatore ed ex presidente della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro, ha dovuto fare i conti finendo sui social e sui media di mezza Italia. Da quanto si apprende tutto sarebbe accaduto durante un evento di presentazione della Nuova Dc a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Salvatore “totò” Cuffaro era stato in quel frangente intervistato da Tv Europa. E ad un certo punto l’ex politico ha deciso di citare il leader dei diritti civili Martin Luther King.

La celebre frase e il risultato “pessimo”

Come? Riesumando, malissimo nel suo caso, il celebre discorso al Lincoln Memorial di Washington del 1963. Tutto bene dunque? No, perché da quanto si apprende al posto delle parole passate alla storia “I have a dream” (Ho un sogno), Cuffaro ha detto in un inglese incerto “I am a drink” (Sono un drink). In buona sostanza Cuffaro ha “confuso la libertà con una bibita”.