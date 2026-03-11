Home > Cronaca > "Strappati alla loro serenità". Famiglia nel bosco: Salvini propone ddl per ...

"Strappati alla loro serenità". Famiglia nel bosco: Salvini propone ddl per limitare l’allontanamento dei minori

Famiglia nel bosco, Salvini annuncia iniziativa legislativa contro gli allontanamenti dei minori dopo la sentenza del tribunale.

Il caso della famiglia nel bosco ha acceso un dibattito pubblico sulla tutela dei minori e sui confini dell’intervento dello Stato nelle famiglie. Tre bambini, strappati alla loro abitazione immersa nella natura a Palmoli, sono stati affidati a una struttura protetta, suscitando interrogativi sulla separazione dai genitori e sulla gestione delle situazioni di educazione alternativa o domestica. La vicenda ha messo in luce la delicatezza delle decisioni giudiziarie e sociali. A tal proposito, Matteo Salvini ha annunciato la presentazione di un disegno di legge della maggioranza.

Ultima decisione controversa del tribunale sul caso della famiglia nel bosco

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha emesso un’ordinanza che, dopo aver già disposto il trasferimento dei tre figli della cosiddetta famiglia nel bosco in una casa famiglia a Vasto, ha stabilito l’allontanamento della madre Catherine Birmingham dalla struttura dove i bambini sono ospitati e quindi la separazione fisica tra loro. Secondo il provvedimento, il comportamento della donna nei confronti del percorso educativo e dei servizi sociali è stato giudicato “ostile e squalificante”, motivazione che ha portato i giudici a escluderla dall’abitazione protetta e a disporre il suo trasferimento in un’altra struttura. I tre figli restano invece sotto la tutela dei servizi e continuano a vivere nella casa famiglia mentre i legali della coppia hanno presentato ricorso contro la decisione. Il provvedimento ha immediatamente suscitato forti reazioni politiche e istituzionali, con critiche anche alle motivazioni del tribunale e l’annuncio di un’ispezione ministeriale per approfondire gli atti del procedimento.

Famiglia nel bosco, Salvini annuncia proposta di legge: “Bimbi strappati alla loro serenità”

Parlando da genitore, Matteo Salvini ha commentato a ‘Ore 14’ su Rai 2 la vicenda della famiglia del bosco sottolineando come “se questi sono i presupposti, ciò che succede con la famiglia del bosco può accadere a qualsiasi famiglia”. Il leader della Lega ha evidenziato l’urgenza di riunire i bambini con la loro famiglia, annunciando che oggi sarà presentata una proposta di legge della maggioranza per limitare la sottrazione dei minori solo ai casi più gravi. “Altrimenti portare via i bambini sarà una scelta che dovrà passare da un parere preventivo di esperti indipendenti”, ha precisato. Attualmente, sono circa 30mila i minori ospitati in comunità, 17mila affidati a famiglie e 345mila seguiti dai servizi sociali, una situazione che Salvini definisce “una giungla”, nella quale si domanda se qualcuno possa avere interesse a mantenerla “nel buio”.

Salvini ha ribadito la sua posizione personale: “Non parlo da segretario della Lega e da vicepremier ma da papà e genitore sconcertato e preoccupato”. Ha definito quanto accaduto ai bambini della famiglia del bosco “una violenza istituzionale” e ha promesso di impegnarsi affinché possano tornare a casa. Pur riconoscendo la legittimità dell’intervento del ministero della Giustizia, ha precisato: “Si tratta di tre bimbi che fino a quattro mesi fa giocavano e si addormentavano tranquilli a casa loro, e ora sono stati strappati alla loro serenità”.

Salvini ha sottolineato l’importanza di verificare lo stato di salute psicofisica dei minori: “Più che altro chiederò l’ispezione del ministero della Salute per verificare la serenità e lo stato di salute psicofisica di questi bimbi strappati alla loro casa”. Infine, ha annunciato la sua disponibilità a recarsi personalmente sul posto, spiegando che, sebbene un ddl richieda mesi per diventare legge, “mi rifiuto di pensare che per il ritorno a casa di questi bambini si parli di mesi, io vorrei parlare di giorni, neanche di settimane”.