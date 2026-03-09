La vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” riaccende il dibattito sulla protezione dei minori e sull’intervento dello Stato nei casi di allontanamento familiare. Dopo la sentenza che ha disposto l’allontanamento dei bambini, è arrivata la pronta replica del Tribunale dei minorenni dell’Aquila, che chiarisce come le decisioni siano state prese esclusivamente nell’interesse dei minori, senza pregiudizi ideologici, e con l’obiettivo di garantire il loro benessere e una crescita serena.

Aggiornamenti sulla famiglia nel bosco e reazioni istituzionali

Dopo le decisioni dei magistrati, il ministero della Giustizia ha avviato l’invio di ispettori al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, come annunciato dalla premier Giorgia Meloni. Sul fronte della tutela diretta dei bambini, la Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, ha dichiarato: “Stiamo lavorando per fare in modo che i bambini non vengano spostati, per evitare loro un altro trauma“.

Attualmente, i tre fratellini allontanati dai genitori vivono nella casa famiglia di Vasto dal novembre scorso, con la presenza del papà Nathan, considerata equilibrata e utile per rasserenare i bambini, insieme alla zia e alla nonna giunte dall’Australia. La mamma, residente a Palmoli, è tornata a casa.

Sul piano legale, gli avvocati Femminella e Solinas stanno predisponendo il reclamo contro l’ordinanza che ha disposto l’allontanamento della madre e il trasferimento dei minori in un altro centro; i legali hanno a disposizione dieci giorni per presentare il ricorso.

Famiglia nel bosco, il tribunale fa chiarezza: “Perché mamma Catherine è stata allontanata”

Come riportato dal Corriere, i giudici del Tribunale per i minorenni dell’Aquila hanno chiarito le ragioni dietro il recente provvedimento di allontanamento della cosiddetta “famiglia nel bosco”. In un comunicato congiunto del procuratore e del presidente del Tribunale, si sottolinea che le decisioni prese non derivano da alcun pregiudizio ideologico, ma dalla necessità di applicare le norme nazionali e il diritto internazionale. Come spiegano i magistrati: “Le sofferte e delicate decisioni in materia, e particolarmente quelle incidenti sull’allontanamento dei minori dal contesto familiare non originano mai da posizioni ideologiche o pregiudiziali contro i genitori ma mirano sempre a realizzare il benessere del minore soggetto di diritti“.

La tutela del minore resta il principio guida di ogni azione giudiziaria: “L’assicurazione della corretta crescita del minore e della serena evoluzione della sua personalità è il principio guida dell’azione giudiziaria degli uffici minorili, condotta con attenzione, sensibile partecipazione e coinvolgimento dei soggetti adulti collaborativi“. La presidente del Tribunale, Cecilia Angrisano, ha seguito la vicenda fin dalla prima segnalazione dei servizi sociali e ha concluso auspicando la comprensione della collettività sul valore del rispetto della vita privata delle persone coinvolte e delle istituzioni che operano nei casi delicati.