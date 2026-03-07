“Famiglia nel bosco”: conflitti tra genitori e decisioni del tribunale. Gli sviluppi più recenti su Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

La vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” mette al centro il delicato equilibrio tra autorità giudiziaria e legami familiari. L’allontanamento dei figli dalla madre, deciso dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, avrebbe acceso tensioni profonde tra Catherine Birmingham e il marito Nathan Trevallion, evidenziando come divergenze di approccio genitoriale possano complicare ulteriormente una situazione già drammatica.

Cresce la tensione familiare dopo l’ordinanza del tribunale

La notizia dell’allontanamento dei figli avrebbe innescato un’esplosione di tensione tra Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco. L’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, riportata dal Corriere della Sera, ha riaperto ferite già profonde, con i due coniugi che interpretano in maniera opposta una vicenda dolorosa. Dopo la comunicazione ufficiale, avvenuta presso la casa famiglia di Vasto dove Catherine risiedeva con i figli dal novembre 2025, la donna sarebbe apparsa visibilmente scossa. Il marito, giunto da Palmoli per offrirle sostegno, avrebbe presto constatato le differenze di approccio alla gestione della crisi, che emergono anche nei documenti giudiziari: Catherine è descritta come «ostile», mentre Nathan come figura «rasserenante».

Nathan, secondo quanto riporta Il Messaggero, percepisce la decisione del tribunale come «profondamente ingiusta», dichiarando: “Provo un senso di frustrazione. Percepisco questa misura come un’ulteriore punizione immeritata”. Pur evitando accuse dirette verso la moglie, il padre dei bambini ritiene di pagare le conseguenze di comportamenti che non sente propri.

L’ordinanza prevede il trasferimento dei tre minori in una nuova comunità educativa nei pressi di Scerni, limitando la presenza materna a incontri programmati. Lo psichiatra della famiglia, Tonino Cantelmi, ha definito la misura «sconcertante», evidenziando il rischio di un ulteriore trauma per i bambini, mentre la premier Giorgia Meloni ha espresso critiche dure nei confronti dei giudici.

Famiglia nel bosco e bimbi allontanati: scontro tra Nathan e Catherine

Le tensioni tra Catherine e Nathan non sarebbero nate con l’ordinanza: mesi di attriti precedenti, come le divergenze sulla somministrazione dei vaccini, avevano già messo in luce approcci molto differenti. Nei report degli educatori, Catherine appare come figura dominante e critica, con interventi nella vita quotidiana e scolastica dei figli che avrebbero ostacolato gli interventi educativi e peggiorato l’equilibrio emotivo dei bambini. Nathan, invece, è descritto come padre rassicurante, capace di favorire un clima più sereno e collaborativo.

Nonostante le tensioni, Nathan continua a difendere la moglie su un punto centrale: le valutazioni giudiziarie, a suo avviso, non rifletterebbero completamente il contesto familiare. Come afferma: “Le valutazioni sull’atteggiamento di Catherine non sono sufficientemente fondate”. Il quadro che emerge è quello di una coppia provata, con un padre che, pur provando frustrazione, mantiene una visione equilibrata della situazione, e una madre la cui presenza costante nella vita dei figli è valutata con ambivalenza dalle autorità e dagli operatori della comunità educativa.