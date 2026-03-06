Continua a far discutere il caso della famiglia del bosco di Palmoli, in Abruzzo, che si è arricchita di un nuovo inaspettato colpo di scena. Se da un lato oggi comincerà la perizia sui tre bambini, figli della coppia anglo-australiana, dall’altra il Tribunale dei Minori dell’Aquila ha deciso di allontanare mamma Catherine dalla casa famiglia. Ma ecco tutti i dettagli.

Famiglia nel bosco: al via la perizia sui tre bambini

Prenderà il via oggi, 6 marzo 2026, la perizia sui tre bambini allontanati dalla “casa nel bosco”. I minori, figli di Catherine e Nathan Trevallion dovranno essere sottoposti a una serie di test dalla consulente tecnica d’ufficio nominata dai giudici minorili, ovvero la psichiatra Simona Ceccoli. La perizia sui ter bambini durerà due giorni e i risultati saranno inviati alle parti entro 60 giorni. L’indagine psico-diagnostica sui tre bambini rappresenta uno dei passaggi più importanti dell’intera vicenda giudiziaria. L’obiettivo è quello di verificare le attuali condizioni di vita dei tre bambini, valutare lo sviluppo cognitivo e psico-affettivo e individuare quelle che sono le figure di riferimento individuate. Ma ora ecco che è appena arrivata una notizia inattesa.

Famiglia nel bosco: mamma Catherine allontanata dalla struttura protetta

E’ appena arrivata una decisione del parte del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha deciso che Catherine Birmingham dovrà lasciare la casa famiglia, la donna non potrà più vivere nella struttura che l’ha ospitata assieme ai tre figli, che saranno anch’essi trasferiti in una nuova casa famiglia. Secondo le prime indiscrezioni, la richiesta sarebbe partita dalla stessa struttura che avrebbe segnalato alle autorità “un comportamento fortemente oppositivo” da parte di Catherine, incompatibile dunque con la permanenza nella struttura.