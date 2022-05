Salvini scatta in avanti e ricandida Fontana alle Regionali

Non sembra avere dubbi Matteo Salvini o quanto meno ne ha pochissimi, perciò ad un comizio scatta in avanti e ricandida Fontana alle Regionali

Matteo Salvini scatta in avanti e ricandida Attilio Fontana alle Regionali. Malgrado il voto in Lombardia sia previsto nel 2023 il leader leghista ha già il suo uomo o quanto meno l’uomo con il quale far capire al centrodestra che se si andrà uniti lo di dovrà fare a date condizioni.

L’idea non è a suo modo balzana e in attesa che il centrodestra metta in campo eventuali candidature Salvini lancia la sua con un endorsement di conferma di fiducia per il governatore uscente.

Salvini ricandida Fontana alle Regionali

In questo modo chiunque volesse trattare lo farà con una posizione già consolidata. Resta il fatto tuttavia che quella di Fontana, che oggi è in una posizione di forza è candidatura in forte anticipo sul turno elettorale che è in programma nel 2023.

Ma Salvini lo ha detto fin da subito: “Per me Attilio Fontana può tornare ad essere uno dei migliori governatori. Se potessi decidere io oggi il candidato si chiamerebbe Attilio Fontana, poi ovviamente siamo una squadra, ci sono altre persone da coinvolgere, però dobbiamo correre”. E Salvini ha scelto un comizio a Lodi per scoprire le carte e blindare uomo e partito.

“Merita sostegno ed ha tutto l’appoggio”

Un concetto ripetuto poi dopo un altro incontro elettorale a Crema: “Attilio Fontana è il nostro candidato alle regionali. È un uomo e un politico che merita di essere sostenuto e ha tutto il nostro appoggio“. E alla domanda se il centrodestra sarà unito in quella circostanza Salvinh ha risposto: “Penso proprio di sì”.