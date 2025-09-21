Il leader della Lega Matteo Salvini aveva annullato tutti gli impegni pubblici della giornata di ieri a causa di problemi di salute ma, a sorpresa, si è poi presentato in serata al raduno a Pontida. Ecco come sta il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

Matteo Salvini, annullati tutti gli impegni per problemi di salute

Ieri, il vicepresidente del Consiglio del Ministri e leader della Lega aveva annullato tutti gli impegni della giornata per problemi di salute. In serata, era in programma il raduno a Pontida, nel Bergamasco, dove avrebbe appunto dovuto esserci anche Salvini assiema a Vannacci.. A sorpresa, il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture si è presentato sul palco, anche se non in perfette condizioni, accolto da un caloroso applauso da parte del pubblico presente. Dal palco Salvini ha parlato poco, mentre Vannacci ha soprattutto dedicato gran parte del suo intervento alla violenza e all’odio.

Salvini a sorpresa a Pontida dopo i controlli medici: l’annuncio sulla sua salute

Si pensava che Matteo Salvini, dopo l’annullamento degli impegni pubblici a causa di problemi di salute, non si sarebbe presentato al raduno di Pontida, cosa che invece ha fatto a sorpresa. Ma, come sta il leader della Lega? Che problemi di salute ha avuto? Salvini è stato sottoposto a controlli medici all’ospedale di Chiari per calcoli renali. Ma ecco le sue parole dal palco: “Non ce l’ho fatta a stare a casa. Mi avevano detto di riposare oggi, ma il mio riposo siete voi. Ora sto molto meglio di prima.“