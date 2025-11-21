La showgirl friulana sta riscontrando un successo incredibile a "La Ruota della Fortuna": è pronta a condurre un programma tutto suo?

Samira Lui è il personaggio del momento, bella, simpatica, spontanea. Alla “Ruota della Fortuna”, la showgirl friulana sta riscontrando un successo davvero incredibile e, chissà, presto Samira potrebbe condurre uno show tutto suo. Ecco le ultime indiscrezioni.

Samira Lui, il successo a “La Ruota della Fortuna”

Samira Lui, con la sua spontaneità, simpatia e immensa bellezza, ha davvero conquistato tutti, non solo gli uomini ma soprattutto le donne.

Il successo a “La Ruota della Fortuna“ accanto a Gerry Scotti ne è la prova. In queste ultime settimane si è parlato tanto del futuro di Samira, Amedeo Venza aveva anche parlato di una sua presenza accanto a Carlo Conti per Sanremo 2026. Ora, invece, è uscita fuori un’ultima indiscrezione. Che Samira Lui possa presto condurre un programma?

Samira Lui alla conduzione di uno show tutto suo? Trapelano alcune indiscrezioni

Giuseppe Candela su Dagospia ha pochi giorni fa rivelato che lo storico game show “Ok, il prezzo è giusto!” non andrà in onda sulla Rai, come si era pensato ma, dovrebbe infatti approdare proprio a Mediaset. Ma, chi ci sarebbe eventualmente alla conduzione del game show reso famoso da Iva Zanicchi? Il giornalista Ruben Trasatti, nella sua newsletter ha passato in rassegna diverse figure della tv italiana, da Diletta Leotta a Federica Panicucci, soffermandosi alla fine proprio su Samira Lui: “Perché non proprio Samira Lui? La giovane della Ruota, amata dagli uomini ma anche dalle altre donne, da giovani e adulti, brava, preparata, accogliente, e un pizzico scaltra…” Al momento è solo un’indiscrezione ma, chissà che Mediaset non la prenda davvero in considerazione.