Il nome di Samira Lui sta rimbalzando insistentemente tra le voci più quotate per il Festival di Sanremo 2026, uno degli appuntamenti televisivi più attesi dell’anno. A far trapelare questa indiscrezione è stato il giornalista Santo Pirrotta, che nella sua newsletter “Celebrity Watch” per Vanity Fair ha parlato di un conduttore che starebbe pensando alla showgirl friulana come possibile co-conduttrice sul palco dell’Ariston.

Samira, infatti, reduce dal successo di “La Ruota della Fortuna”, è diventata una delle figure più richieste del panorama televisivo italiano… La sua carriera, partita da Miss Italia, ha avuto una spinta decisiva grazie a Carlo Conti, che nel 2022 l’ha voluta nel cast di “Tale e Quale Show”, un trampolino che ha decisamente segnato la sua veloce ascesa nel panorama televisivo italiano.

Samira Lui, una nuova rivelazione

Durante l’edizione del noto programma “Tale e Quale Show”, Samira Lui ha decisamente saputo conquistare il pubblico con una straordinaria versatilità, imitazioni impeccbili di star internazionali come Rihanna, Jennifer Lopez, Grace Jones e Donna Summer. Così la splendida sintonia tra Samira e Conti, nata sul palco di “Tale e Quale”, sembra essere il motore che spinge il conduttore a puntare su di lei per Sanremo. “Samira Lui è la donna del momento”, scrive Pirrotta, aggiungendo che la sua presenza sarebbe un colpo grosso per il Festival. Samira, infatti, sembra ormai chiaro a tutti essere non solo una showgirl di talento, ma una figura istrionica e di talento del panorama televisivo, con questa capacità innata di conquistare la scena…

Sanremo 2026: la sfida tra Rai e Mediaset?

Ma il percorso almno per il momento per Samira Lui sembra essere non ancora del tutto in discesa… Perché, come spesso accade nel mondo della televisione e non solo, c’è sempre un dettaglio che può complicare la scena… Il motivo? Se Carlo Conti dovesse davvero volerla al suo fianco, tutto dipenderebbe dalla disponibilità di Mediaset a concederle il via libera… La questione sembra non essere di smeplice risoluzione al momento, o quanto meno dopo le recenti tensioni tra le due reti. La cosiddetta “pax televisiva” sembrerebbe ormai un ricordo, complicata da episodi come l’ingresso di Barbara d’Urso a “Ballando con le Stelle” sotto la direzione di Milly Carlucci, e l’acquisizione da parte della Rai dei diritti di “Ok il Prezzo è Giusto”, un programma decisamente storico di Mediaset.

Ora, dopo l’apparizione di Gerry Scotti all’Ariston lo scorso anno, Carlo Conti riuscirà a portare anche Samira Lui sul palco del Festival? Una scelta che, sebbene non facile, potrebbe davvero dare una marcia in più a Sanremo 2026. La risposta rimane al momento incerta… Ma se arrivasse il tanto atteso via libera da Mediaset, sarebbe sicuramente un colpo di scena che renderebbe il Festival ancora più interessante, già ricco di attese per i telespettatori.