Dopo l’eliminazione del Grande Fratello 2023, avvenuta lo scorso 20 ottobre, Samira Lui è apparsa in tv solo nel salottino di Verissimo. I fan che speravano di vederla di più davanti alla macchina da presa verranno presto accontentati: l’ex gieffina è stata scelta come nuova valletta de La ruota della fortuna.

L’indiscrezione su Samira Lui come valletta de La ruota della fortuna

Stando a quanto anticipato da Davide Maggio, Samira Lui è stata scelta dagli autori de La ruota della fortuna come nuova valletta. L’ex gieffina affiancherà Gerry Scotti in un programma che torna in tv dopo tanti, tanti anni. Prima dello zio, al timone del format c’è stato l’indimenticabile Mike Bongiorno.

Una grande opportunità per Samira Lui

L’ingaggio come valletta de La ruota della fortuna è molto importante per Samira Lui. Si tratta dell’occasione che aspettava da tempo, quella che le consentirà di crearsi un precedente degno di nota nel mondo dello spettacolo. I fan sperano con tutto il cuore che sia l’inizio di una lunga carriera.