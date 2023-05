San Benedetto del Tronto, auto contro camion sulla A14: morta 27enne

Nuovo incidente mortale sull’autostrada A14 in zona San Benedetto del Tronto. Questa volta a perdere la vita è una ragazza di 27 anni che si è scontrata con la sua automobile contro un camion.

Scontro tra auto e camion sulla A14: ragazza di 27 anni muore a San Benedetto del Tronto

L’incidente è avvenuto nell’area dei cantieri in prossimità delle gallerie della A14, in zona San Benedetto del Tronto (Ascoli). Erano circa le ore 19 di ieri, venerdì 5 Maggio, quando la ragazza alla guida della sua Volkswagen Up è andata a collidere contro un camion nell’affrontare lo scambio di carreggiata in una zona di lavori. La 27enne, secondo la ricostruzione della dinamica che è stata fornita, ha invaso la carreggiata opposta schiantandosi frontalmente il mezzo pesante che stava transitando in direzione opposta.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso della ragazza

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente giunti i sanitari del 118 a bordo di più ambulanze e di un elicottero, oltre ai vigili del fuoco e a due camionette della polizia. Per la 27enne residente ad Altidona, però, non c’è stato nulla da fare: i medici hanno provato a rianimarla, ma ben presto si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso. Autostrade per l’italia fa sapere che il cantiere del tratto autostradale interessato era correttamente segnalato.