San Bonifacio, investe tre studentesse e scappa: ore contate per un pirata della strada

San Bonifacio, investe tre studentesse e scappa dopo essersi fermato solo per pochi minuti a verificare i danni alla propria vettura

Tragedia sfiorata a San Bonifacio, dove un automobilista investe tre studentesse e scappa: ore contate un pirata della strada.

Una delle ragazze ferite è stata colpita dal veicolo in modo più severo e portata in ospedale al Fracastoro nel Veronese. La persona in questione dovrà rispondere di omissione di soccorso e fuga e la Polizia locale di San Bonifacio è intenzionata a trovare il destinatario.

Con l’auto investe tre studentesse e scappa

Gli agenti cercando il conducente che aveva centrato tre ragazze che stavano attraversando via Trieste utilizzando l’attraversamento rialzato vicino all’entrata laterale del liceo Guarino Veronese.

Le immagini della videosorveglianza hanno fornito al personale guidato dal comandante Vincenzo Di Carlo elementi incontestabili. Vi si vede un’auto che giunta all’attraversamento rialzato ha centrato M.G., studentessa diciottenne, che “lo stava percorrendo assieme a due compagne”, come spiega L’Arena.

La frenata per verificare danni e la fuga

La giovane è caduta al suolo ed è stata soccorsa dalle amiche che poi hanno usato i cellulari per segnalare la vettura. La ragazza era stata soccorsa e trasportata all’ospedale Fracastoro ed era partita la caccia all’automobilista pirata.

I testimoni sono stati infatti chiari: il conducente ha prima fermato l’auto, danneggiata dall’impatto e dopo pochi minuti è ripartito. Per la vittima c’è stata una prognosi di sei giorni.