Terribile incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, a San Giorgio Bigarello, dove un autobus di linea, con a bordo 28 studenti, è finito in un fossato.

San Giorgio Bigarello, incidente per autobus di linea con 28 studenti a bordo

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.00, c’è stato un brutto incidente stradale a San Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova, lunga la strada Padana Inferiore.

Un autobus, un mezzo delle linea 6 di Apam, era partito da Mantova ed era diretto Canedole quando, all’altezza del comune di San Giorgio Bigarello, nel tentativo di evitare un veicolo che proveniva dalla corsia opposta, si è spostato troppo sul margine destro finendo nel canale attiguo alla carreggiata. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro. A bordo dell’autobus 28 persone, di cui 27 studenti dell’Itis di Mantova, tutti tra i 15 e i 17 anni.

San Giorgio Bigarello, incidente per autobus di linea con 28 studenti a bordo: tre i feriti

A bordo del bus di linea che è finito in un fossato nei pressi di San Giorgio Bigarello c’erano 28 persone, di cui 27 studenti dell’Itis di Mantova, tutti tra i 15 e i 17 anni. Sul posto, oltre ai carabinieri della Stazione di Roverbella, della Compagnia di Mantova e della polizia locale di San Giorgio Bigarello, sono giunti subito i soccorsi del 118. Tre in tutto i feriti, l’autista, un 59enne di Mantova, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 15, entrambi di Roverbella. Le loro condizioni non sarebbero gravi.