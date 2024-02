San Valentino, una nuova edizione limitata di Pulze 2.0

Milano, 6 feb. – Dispositivi che raccontano le varie ricorrenze e giocano sulle relazioni tra le persone. Imperial Brands Italia ha presentato una seconda edizione limitata di Pulze, dispositivo a tabacco riscaldato, dedicata alla festa degli innamorati.

“Proprio per dimostrare che la nostra azienda, la nostra proposta, è duttile, cambia e comunque asseconda il gusto di tutti i consumatori adulti – ha spiegato Armando Frassinetti, Market manager di Imperial Brands Italia – usciamo periodicamente con delle limited edition, come la versione natalizia di Pulze 2.0. In questi giorni in tabaccheria si può trovare la seconda limited edition che è sul tema di San Valentino, quindi per la festa degli innamorati, che comunque non sarà l’ultima perché l’idea nostra è quella di dare sempre un’alternativa e rinfrescare sempre la nostra offerta”.

Accanto alla nuova versione del dispositivo l’azienda ha anche lanciato un “Dating Game”, pensato per aggiungere divertimento e connessione agli appuntamenti romantici. Il gioco consiste in 10 domande studiate appositamente per facilitare la conoscenza reciproca, con l’intento di creare “un’atmosfera ancora più speciale”. Il Dating Game, nella visione di Imperial Brands, ha un duplice obiettivo: condividere fun facts sulla propria vita amorosa ma anche trovare una persona compatibile con cui passare prima di tutto San Valentino. Per creare “un vero e proprio viaggio emotivo”, anche grazie a una playlist dedicata su Spotify intitolata “Feel the Love”.