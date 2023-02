Home > Askanews > Sangiuliano: la memoria come anticorpo a violenza e razzismo Sangiuliano: la memoria come anticorpo a violenza e razzismo

Milano, 6 feb. (askanews) – “Non dimenticare è un dovere, perché la memoria non deve essere un mero fatto rievocativo, ma deve servire a costruire in noi gli anticorpi contro ogni forma di violenza e di razzismo. Ricordare è fondamentale per non commettere gli stessi errori”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine della presentazione di un totem informativo sulla Shoah al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano. Il ministro poi ha ringraziato la senatrice Liliana Segre e l’amministratore delegato di Fs Italiane Luigi Ferraris e ha parlato di “un piccolo granello” che è stato fatto per la memoria e di “tante altre cose che dovremo fare e che siamo pronti a fare”.

Milano, 6 feb. (askanews) - "Non dimenticare è un dovere, perché la memoria non deve essere un mero fatto rievocativo, ma deve servire a costruire in noi gli anticorpi contro ogni forma di violenza e di razzismo. Ricordare è fondamentale per non commettere gli stessi errori". Lo ha detto il min...