Sanità: allarme morbillo in Uk, campagna per milioni non vaccinati

Milano, 22 gen. (Adnkronos Salute) – E' ancora una volta allarme morbillo in Gb. E per correre ai ripari milioni di genitori in Inghilterra sono stati contattati dal Servizio sanitario nazionale (Nhs) e invitati a fissare un appuntamento per far vaccinare i propri figli, mentre i casi aumentano in tutto il Paese, avvertono le autorità sanitarie. Sono più di 3,4 milioni i bambini di età inferiore a 16 anni non protetti e a rischio di ammalarsi, riferisce Nhs England. La malattia è tornata sotto i riflettori dopo un alert lanciato la scorsa settimana. I funzionari sanitari britannici hanno infatti avvisato che un'epidemia di morbillo altamente contagiosa nelle Midlands occidentali potrebbe diffondersi rapidamente in altre città con bassi tassi di vaccinazione. Da qui la campagna che prende di mira per prime le aree con una bassa diffusione del vaccino Mpr (morbillo-parotite-rosolia), come le West Midlands e Londra, si legge sulla 'Bbc' online.

Una campagna simile lo scorso inverno ha fatto aumentare le vaccinazioni del 10%, viene ricordato. A chiedere che venga lanciata una "chiamata all'azione in tutto il Paese" è l'esperta Dame Jenny Harries, dopo che gli ospedali di Birmingham hanno segnalato un forte aumento dei casi nei bambini. Il vaccino Mpr viene somministrato in 2 dosi: la prima intorno all'età di un anno e la seconda quando il bambino ha circa tre anni e quattro mesi. Ma solo l'85% dei bambini che iniziano la scuola primaria nel Regno Unito hanno ricevuto entrambi i vaccini, una quota di 10 punti percentuali inferiore all'obiettivo del 95% ritenuto necessario per fermare la diffusione della patologia. In alcune città, come Liverpool, Manchester, Birmingham e Nottingham, solo il 75% dei bambini di 5 anni è completamente vaccinato, secondo i dati del Ssn britannico.

La campagna contatterà più di 4 milioni di genitori, tutori e giovani adulti tramite Sms, e-mail o lettera per informare loro o i loro figli di aver saltato una o entrambe le dosi. Nel bacino che si intende raggiungere ci sono più di un milione di bambini tra i 6 e gli 11 anni di tutta l'Inghilterra, più 330mila tra gli 11 e i 16 anni e quasi un milione tra i 16 e i 26 anni a Londra e nelle West Midlands.

Steve Russell, direttore delle vaccinazioni e degli screening del Nhs England, ha affermato che il servizio sanitario sta agendo rapidamente per contrastare la diffusione del morbillo, facendo le iniezioni-scudo di recupero nei punti 'pop-up' nelle scuole o in altri luoghi strategici e con l'attività di sensibilizzazione di medici e insegnanti.

A Birmingham, intanto, un bimbo su 5 colpiti dalla malattia viene ammesso in ospedale per cure. E i rischi si corrono anche quando si è più grandi. L'Nhs England sta incoraggiando anche i giovani adulti a recuperare le dosi dimenticate.