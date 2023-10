Sanità: Picierno, 'governo affossa Ssn, specie nelle regioni del Sud'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "La fotografia scattata dalla Fondazione Gimbe è impietosa ed evidenzia come la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) rischierà seriamente di portare al collasso la sanità pubblica a causa di tagli senza precedenti". Così Pina Picierno del Pd.

"Specie nelle regioni meridionali. Con questi numeri si mette a repentaglio l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e a rimetterci saranno ancora una volta le fasce più deboli della popolazione, che non riusciranno a curarsi col Ssn e, allo stesso tempo, non potranno permettersi l'accesso al privato. Ancora una volta i proclami e gli annunci di questo esecutivo si scontrano con i fatti: lo scollamento tra propaganda e realtà è sempre più ampio e nel caso della sanità impatta drammaticamente sulla vita delle persone. Meloni, Giorgetti e Schillaci spieghino immediatamente come intendono intervenire per non affossare il Ssn".