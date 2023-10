Sanità: Sereni (Pd), 'nostra priorità è aumento fondi'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Dalla Fondazione Gimbe arrivano, come sempre, importanti elementi di riflessione. Il Pd è pronto ad un patto per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale. Priorità: incrementare fondi per raggiungere gradualmente la spesa media Ue; via il tetto di sp...

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Dalla Fondazione Gimbe arrivano, come sempre, importanti elementi di riflessione. Il Pd è pronto ad un patto per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale. Priorità: incrementare fondi per raggiungere gradualmente la spesa media Ue; via il tetto di spesa per il personale; riforma della medicina di prossimità e no all'autonomia differenziata". Così su twitter Marina Sereni, responsabile Salute e Sanità della segreteria nazionale del Pd.