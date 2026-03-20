Sanità: Violetti (Confassociazioni digital), ‘autodiagnosi con chatbot? Affidabilità del 30% ‘

“L'università di Oxford ha realizzato uno studio, pubblicato su Nature medicine nel febbraio 2026, in cui testava l'affidabilità dei sistemi di autodiagnosi automatica tramite chatbot. Il risultato è che, se la domanda è posta in maniera corretta, si arriva a una conformità delle risposte int...

“L’università di Oxford ha realizzato uno studio, pubblicato su Nature medicine nel febbraio 2026, in cui testava l’affidabilità dei sistemi di autodiagnosi automatica tramite chatbot. Il risultato è che, se la domanda è posta in maniera corretta, si arriva a una conformità delle risposte intorno al 90-95%. Tuttavia, se la domanda è posta da un comune paziente, la correttezza dei risultati crolla al 30%. Questo è un rischio che non possiamo permetterci di correre”. Così Andrea Violetti, presidente di Confassociazioni digital, intervenendo a Roma alla conferenza nazionale ‘Ai & cybersecurity in Sanità: orizzonti strategici e impatti verticali’, promossa in collaborazione con Siiam-Società italiana intelligenza artificiale in medicina con il supporto del senatore Francesco Zaffini, presidente X Commissione del Senato.

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