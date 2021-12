Sanitari moderni, la scelta giusta su Bagnolandia

La scelta dei sanitari per il bagno è una fase spesso complessa, soprattutto quando non si ha un’idea precisa sullo stile di arredamento che si vuole seguire.

La scelta dei sanitari per il bagno è una fase spesso complessa, soprattutto quando non si ha un’idea precisa sullo stile di arredamento che si vuole seguire. Nel caso si decida di optare per un design moderno, oggi possiamo trovare numerose soluzioni in grado di soddisfare anche i gusti più esigenti.

Online possiamo trovare diversi brand che propongono linee dedicate allo stile moderno. Su Bagnolandia, un portale per la vendita di arredo per il bagno leader in Italia, è possibile scegliere tra tante proposte di design. La qualità del sanitario e del servizio devono essere messe al primo posto quando si sceglie di comprare online un prodotto particolare come l’arredamento di un bagno. Selezionare il portale giusto è il primo passo per un risultato soddisfacente e dare forma al bagno dei propri sogni.

Il sito offre tanti vantaggi, dai prezzi bassi all’assistenza dedicata e sempre pronta a guidare l’utente verso la scelta giusta. Scegliere l’arredo bagno su Bagnolandia significa affidarsi alla qualità dei migliori brand di design.

Come scegliere i sanitari moderni

I sanitari moderni si distinguono per le linee semplici e molto precise. Inoltre, questi modelli hanno dimensioni contenute, inferiori rispetto allo stile tradizionale, in tutte le loro varianti: sospesi, filo muro e a parete. La scelta della tipologia dipende dal proprio gusto personale e dal look che deve avere il bagno. Per la stessa ragione, è possibile scegliere tra un modello più squadrato e minimal oppure un modello tondo con un design più simile a quello tradizionale.

Un’altra caratteristica tipica dei wc moderni, oltre al copriwater con chiusura rallentata, sta nella tecnologia rimless, senza brida. Questi modelli non presentano la cornice interna al water, utile per impedire la fuoriuscita dell’acqua quando viene azionato lo scarico, ma che rende più difficoltosa la pulizia. I wc senza brida sono più facili da pulire e vengono considerati più igienici rispetto a quelli tradizionali.

Anche i lavabi presentano caratteristiche ben precise. Possono essere sospesi, integrati all’interno del mobile, oppure da appoggio. In quest’ultimo caso la ciotola verrà appoggiata su un ripiano, realizzato in materiali e colori diversi.

Leader nella vendita dei sanitari online

Tra gli e-commerce specializzati nella vendita di arredamento per il bagno, Bagnolandia è uno tra i principali leader. La scelta sul sito è piuttosto ampia e varia dai sanitari alla rubinetteria, dagli accessori per la doccia ai rivestimenti, dagli scarichi agli specchi. La qualità e l’ampio catalogo rende questo portale il posto ideale in cui tutti possono trovare una soluzione perfetta per il proprio bagno.

Prima di procedere con l’acquisto online dei sanitari per il bagno è essenziale verificare la qualità del portale scelto. Leggere le recensioni, le condizioni di vendita e le politiche di reso, è indispensabile per un acquisto sicuro.

Nel 2020, l’e-commerce Bagnolandia è entrato a far parte della classifica dei 500 migliori shop online. Il sito offre trasporti sicuri ed estremamente rapidi, e operatori qualificati sempre pronti a guidare l’utente durante l’acquisto.

Scegliere un sanitario moderno può sembrare un’impresa ardua ma con i giusti consigli può diventare più semplice e immediata.