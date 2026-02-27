La classifica finale della terza serata di Sanremo 2026. Chi sono i 5 artisti più votati tramite il televoto e gli esperti della radio.

La terza serata del Festival di Sanremo si è conclusa con colpi di scena e tanti ospiti che hanno portato musica, talento e risate sul palco dell’Ariston l’attenzione di tutti è focalizzata sui 15 big in gara nel secondo turno, scopriamo chi sono i 5 artisti più votati, che quindi aumentano le possibilità di ottime posizoni finali.

Sanremo 2026: come si è svolta la terza serata

La terza serata del Festival di Sanremo ha visto la presenza di Laura Pausini al fianco di Carlo Conti oltre a due co-conduttori di alto livello come Ubaldo Pantani e Irina Shayk, modella di caratura internazionale.

Senza dimenticare il premio alla carriera a Mogol e il duetto di Eros Ramazzotti con Alicia Keys che ha cantato per la prima volta in italiano il brano “Aurora” oltre a fare un accenno di “Empire State of Mind” che l’ha portata al successo internazionale.

Nel mezzo i 15 big del “girone b” che hanno fatto riapprezzare al pubblico sia live che collegato da casa le hit che hanno caratterizzato questa edizione.

I top 5 della terza serata

Carlo Conti assieme ai suoi colleghi di questa terza serata all’Ariston è pronto a scoprire cosa ha deciso il televoto da casa, congiuntamente al voto della radio per i 5 migliori brani che ricordiamo sono scelti in maniera del tutto casuale.

Di seguito ecco i 5 cantanti più votati in questa terza serata: Arisa; Sayf; Luchè; Serena Brancale; Sal Da Vinci.