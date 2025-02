Il Festival di Sanremo e l’impatto sui palinsesti

Ogni anno, il Festival di Sanremo rappresenta un evento di grande richiamo per il pubblico italiano, capace di attrarre milioni di spettatori. Questo fenomeno ha un impatto significativo sui palinsesti delle altre reti televisive, costringendo gli editori a rivedere le loro programmazioni. Nel 2025, Mediaset ha deciso di adottare una strategia di controprogrammazione, cercando di mantenere il proprio pubblico anche durante la settimana del Festival. Questa scelta è stata dettata dalla necessità di non perdere completamente l’attenzione degli spettatori, che tradizionalmente si sintonizzano su Rai Uno per seguire il Festival.

Le scelte di Mediaset: Grande Fratello e C’è posta per te

Secondo le ultime notizie, Mediaset ha optato per una programmazione non lineare. Mentre il Grande Fratello andrà in onda giovedì 13 febbraio, il popolare programma C’è posta per te sarà sospeso. Questa decisione è stata presa considerando che il reality show, pur avendo un pubblico di circa 2 milioni di spettatori, è visto come meno ‘sacrificabile’ rispetto a C’è posta per te, che vanta una media di oltre 4.6 milioni di spettatori e uno share superiore al 30%. La scelta di fermare C’è posta per te è stata probabilmente influenzata dalla consapevolezza che il programma di Maria De Filippi potrebbe subire perdite significative di pubblico se messo in competizione diretta con Sanremo.

Le strategie delle altre reti

Le altre reti televisive stanno adottando strategie diverse per affrontare la settimana di Sanremo. Rete 4, ad esempio, continuerà a trasmettere i suoi talk show, ritenuti adatti a un pubblico differente rispetto a quello del Festival. Italia 1 punterà su film e il meglio de Le Iene, mentre Rai3 manderà in onda Chi l’ha visto?. La7, invece, ha deciso di sospendere Propaganda Live e il programma di Massimo Gramellini. Anche Sky ha confermato la messa in onda di Masterchef, cercando di attrarre un pubblico che non segue il Festival. Queste scelte evidenziano come le reti siano costrette a rivedere le loro programmazioni per non perdere il contatto con il pubblico durante uno dei momenti televisivi più attesi dell’anno.