C’è aria di grandi ritorni per l’edizione di Sanremo 2025 che è stata affidata a Carlo Conti. Il noto conduttore, nel corso dell’edizione serale del Tg1 andata in onda martedì 8 ottobre ha annunciato che la versione “giovani” del festival sarà affidata nientemeno che ad Alessandro Cattelan che non ha trovato recentemente molto spazio nella televisione di Stato. C’è di più perché Cattelan sarà anche al timone del Dopo Festival.

Carlo Conti: il nuovo annuncio in vista di Sanremo 2025

L’annuncio di Conti arriva in una fase di rinnovamento per il festival che è stato protagonista di annate di grande successo sotto la gestione Amadeus. Sanremo Giovani si svolgerà il prossimo dicembre, ma a differenza degli scorsi anni la sua conduzione non sarà affidata al direttore artistico, bensì ad un secondo conduttore, vale a dire Alessandro Cattelan che in tempi recenti era salito sul palco dell’Eurovision Song Contest di Torino insieme a Mika e Laura Pausini. Da tenere presente che dalla prossima edizione verrà reintrodotta la categoria delle nuove proposte nella quale gareggeranno quattro giovanissimi artisti che si uniranno ai 24 big che verranno annunciati nelle prossime settimane.

Conti: “Per scegliere i giovani ci sarà un talent”

Il direttore artistico di Sanremo 2025 aveva annunciato la nuova conduzione dell’edizione giovani spiegando che sarebbe stato un talent al cui timone ci sarà Alessandro Cattelan. Quest’ultimo non è nuovo a questo tipo di format. Ricordiamo che, oltre all’Eurovision Song Contest, Cattelan è stato anche uno storico conduttore di X Factor, noto talent in onda su Sky.