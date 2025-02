Durante la serata delle cover, Fedez ha condiviso il palco dell’Ariston con Marco Masini, esibendosi insieme in una versione rinnovata di ‘Bella stronza’, celebre brano del 1995 scritto da Masini e Giancarlo Bigazzi. Il suo ritorno al Festival di Sanremo 2025 è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico: nella top ten della classifica Fimi GfK, ben nove brani provengono dal Festival di Sanremo, tra cui anche il brano del rapper.

Sanremo 2025, Fedez svela i suoi pensieri sul Festival: il commento sui social

“Comunque vada è stato un viaggio bellissimo”.

Fedez lo ha scritto in un post sui social, rivelando il codice di voto per la serata finale del Festival di Sanremo. Il messaggio è accompagnato da una foto del rapper, in un look total black, insieme al suo Golden retriever Silvio.

Sanremo 2025, Fedez e la canzone “Battito”

“È una canzone d’amore e d’odio. È il respiro affannoso della lotta più temuta, quella contro noi stessi, in cui viviamo accompagnati dai nostri demoni, danziamo con le nostre debolezze. Fingiamo di non sentirli, di non vederli, ma loro sono lì. Nel silenzio. Nel vuoto che rimbomba più forte di qualsiasi applauso o fischio”.

Fedez ha spiegato il significato di “Battito”, che affronta la lotta contro la depressione, spesso resistente ai farmaci. Ha condiviso apertamente le sue difficoltà, inclusi i trattamenti con stimolazioni transcraniche, per promuovere un messaggio contro lo stigma sulla salute mentale.