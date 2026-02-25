Tommaso Paradiso è uno dei cantanti in gara che il pubblico sostiene maggiormente per i suoi testi e quelle canzoni che riescono ad entrare nel cuore. L’approdo all’Ariston con un pezzo che racchiude in pieno il suo stile, scopriamo però dove vive assieme alla sua compagna.

Tommaso Paradiso e l’esperienza al Festival 2026

Tommaso Paradiso arriva al Festival dopo aver ottenuto grandi successi sia con i The Giornalisti che con la sua carriera da solista avviata da qualche anno, difatti lui era il paroliere della band, quindi le parole le ha sempre avute dentro.

Quest’anno al Festival di Sanremo punta ad ottenere un successo in termini di pubblico ed anche dalla critica, chissà se sarà tra i migliori anche se sicuramente arrivare in Top 10 è già un ottimo traguardo.

Dove vive Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso ha un legame importante con la città di Roma, cresciuto nel quartiere Prati ha sviluppato tutta la sua carriera attorno alla capitale ed anche ora che ha ottenuto il successo non ha tradito le origini.

Difatti come riportato da Idealista Tommaso Paradiso vive in una abitazione a Fiumicino, alle porte di Roma, una casa open-space con al centro della sala il pianoforte, strumento che lo accompagna nelle creazioni.

Lo spazio difatti non è affatto un problema, positivo per la crescita della sua prima figlia, Anna, nata da poco che quindi potrà apprezzare la vista del mare nel suo processo di crescita.