Il Festival di Sanremo 2026 si sta preparando per la sua prima serata, mancano infatti sempre meno ora a che la grande kermesse canora italiana possa finalmente prendere il via e tra i principali artisti a coaudivare Carlo Conti sul palco del teatro Ariston c’è Laura Pausini che ha svelato come esorcizzerà la sua presenza prima di salire in scena.

Laura Pausini tra i co-conduttori della “prima”

Laura Pausini è stata scelta da Carlo Conti nel parterre di co-conduttori che lo affiancheranno nelle serate del Festival di Sanremo 2026. Per Laura non è certamente un battesimo, dato che questo palco l’ha consacrata al grande pubblico nel 1993.

Sanremo però ha sempre quel suo fascino magico ed anche un’artista come lei famosissima a livello mondiale sente la pressione di rivestire un ruolo nuovo in un contesto unico.

La pressione dicevamo, presente ma comunque da esorcizzare per performare al meglio. Carlo ha svelato alcuni segreti, uno su tutti guardare in camera perché si sta parlando alla gente collegata da casa e presente in teatro, poco spazio alla lettura del gobbo.

Il ritorno dell’amuleto da reggiseno

Laura Pausini ha poi voluto svelare come esorcizzerà il debutto all’Ariston in veste di conduttrice, portando in scena una tradizione che aveva utilizzato quando debuttò sul medesimo palco appena diciottenne.

“Avevo infilato un cornetto rosso nel reggiseno” ha dichiarato ai giornalisti, come riportato da The Social Post “ho scelto abiti che mi permettano di infilare sempre il cornetto nel reggiseno“.

Spazio quindi ad un rinnovamento della moda sanremese per esorcizzare il peso e l’importanza di un palco che anche se calcato in altre vesti è rivestito sempre di un’aura unica e percepibile a tutti.