Ci siamo, questa sera, martedì 24 febbraio 2026, si parte con la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Dal Teatro Ariston è tutto pronto, i Big sono già arrivati da giorni e Carlo Conti si prepara a quella che, come da lui confermato, sarà la sua ultima conduzione del Festival. Ma, a quali rischi va in contro il noto conduttore? Non è che i tanti ospiti possano offuscare i cantanti in gara?

Sanremo 2026, si parte con la prima serata

A partite dalle 20.40 di questa sera, martedì 24 febbraio 2026, in diretta su Rai 1, si parte con la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Al timone Carlo Conti che, recentemente, ha annunciato che questa sarà al sua ultima conduzione della kermesse musicale. Come saprete sono 30 i Big in gara che, questa sera, si esibiranno tutti e saranno votati dalla Giuria della Sala Stampa Tv e Web. Ad affiancare Conti, in tutte e cinque le serate, c’è Laura Pausini, mentre solo per la prima serata ci sarà anche l’attore turco Can Yaman. Super ospite di stasera Tiziano Ferro, mentre, per tutte e cinque le serate, a bordo della Costa Toscana, avremo Max Pezzali. In apertura di serata, inoltre, ci sarà un omaggio al grande Pippo Baudo, scomparso la scorsa estate.

Sanremo 2026, tutti i rischi per Carlo Conti: e se gli ospiti offuscassero i cantanti in gara?

Tutti pronti per la prima serata del festival di Sanremo 2026. Come detto questa sera si esibiranno sul palco dell’Ariston tutti e 30 i Big in gara, che saranno votati dalla Sala Stampa, Tv e Web. Capitolo ospiti, come detto la prima serata si aprirà con l’omaggio doveroso a Pippo Baudo, sul palco attesi i figli del conduttore e anche la storica assistente Dina Minna. Come super ospite invece avremo Tiziano Ferro. Nelle prossime serate spazio anche tra gli altri ad Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys, Andrea Bocelli e Bianca Balti. Tanti davvero gli ospiti che si alterneranno ai Big in gara ma, non c’è il rischio che possano offuscare le loro esibizioni? Sarà compito di Carlo Conti saper gestire al meglio gli ospiti e, soprattutto, la durata dei loro interventi/esibizioni, in particolare nelle serate in cui tutti e 30 i Big si dovranno esibire.