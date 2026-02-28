Come ogni anno Sanremo, la kermesse più importante d’Italia, scatena polemiche e critiche oltre che ricevere apprezzamenti e share alle stelle. Ecco cosa ha detto Leo Gassmann dopo la polemica di papà Alessandro.

Sanremo, Leo Gassmann sulla polemica di papà Alessandro: “Siamo persone diverse”

Cosa ha innescato la polemica di Alessandro Gassmann contro una “regola” di Sanremo? Nella quarta serata dedicata ai duetti Gianni Morandi a sorpresa è salito sul palco dell’Ariston con il figlio Tredici Pietro.

Questa scelta ha fatto storcere il naso al famoso attore Alessandro Gassmann che ha scritto così su X: “Quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al Festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso.

Perché io sarei dovuto andare al Festival per presentare Guerrieri, la serie che parte su Rai1 da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di Gianrico Carofiglio, però mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante. Dico sempre quello che penso, mi rode il c**o”.

Carlo Conti replica: “Nessun divieto”

La polemica è arrivata in conferenza stampa questa mattina, sabato 28 febbraio. Carlo Conti ha chiarito: “Il regolamento del Festival non prevede il divieto di venire sul palco con un parente”. E chiarisce:

“Avevamo deciso di non pubblicizzare le fiction Rai perché ce ne sono tantissime. Abbiamo fatto la scelta di non ospitare nessuno, contrariamente al mio interesse di aumentare gli spot di rete. Se Alessandro Gassmann avesse voluto cantare con il figlio Leo, avrebbe potuto farlo”.

Leo Gassmann: “Siamo persone diverse”

Ma cosa ha risposto Leo Gassmann alla polemica innescata dal padre Alessandro? “Io sono Leo e papà è papà, quindi comunque siamo due persone diverse che ragionano in maniere diverse e provano emozioni diverse. A me l’esibizione di Pietro e Gianni è piaciuta tantissimo”.

E ha aggiunto: “Stimo Pietro e stimo Gianni tantissimo perché sono due grandissimi artisti, in maniere diverse ma due grandissimi artisti. Vedere un padre e un figlio sul palco è emozionante e ha tenuto incollati tutti davanti al televisore, quindi sono contentissimo per loro”.

Il chiarimento

Ma cosa pensa Leo Gassmann delle parole del padre? “Credo che papà intendesse semplicemente dire, poi lui ha il suo modo di esprimersi, che a volte ci sono delle regole poco chiare e che magari, dalla prossima volta, andrebbero specificate un po’ meglio”.