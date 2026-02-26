Leo Gassmann è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Naturale”. Ma, nella vita privata il figlio di Alessandro è fidanzato?

Leo Gassmann, chi è la fidanzata? Età, lavoro, Instagram

Dopo aver trionfato nelle Nuove Proposte nel 2020 e aver partecipato nei Big nel 2023, Leo Gassmann torna sul palco dell’Ariston per Sanremo 2026 con il brano “Naturale“. Ad accompagnarlo a Sanremo la nuova fidanzata, Arianna Di Claudio. Classe 2001, Arianna è una giovane promessa della recitazione, l’abbiamo infatti vista di recente nella fiction Rai “Champagne”, dedicata alla vita di Peppino Di Capri. Come Leo, anche lei è figlia d’arte, sua madre è l’attrice di teatro Silvia Sartorio. Leo Gassmann e Arianna Di Claudio sono molto riservati ma, a quanto si apprende, la loro storia procede a gonfie vele. Arianna è anche molto seguita su Instagram.

Sanremo 2026, Leo Gassmann in gara con “Naturale”

A fare il tifo a Sanremo 2026 per Leo Gassmann la fidanzata Arianna DI Claudio, giovane attrice emergente. In attesa di sapere come si piazzerà in questa 76esima edizione del Festival della canzone italiana, ricordiamo che il figlio del noto attore Alessandro è in gara con il brano “Naturale.”