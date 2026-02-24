Sanremo 2026 segna il ritorno di Carlo Conti alla conduzione della celebre kermesse musicale, promettendo una serata di debutto ricca di emozioni, ospiti e momenti storici che uniscono musica e spettacolo. Ecco a che ora finisce la prima puntata: segnatevi l’orario

Il ritorno di Carlo Conti e la prima serata di Sanremo 2026

Per la prima puntata sul palco del Teatro Ariston, insieme a Conti, salgono Laura Pausini, icona internazionale della musica, e Can Yaman, amatissimo attore turco. L’evento promette un mix di spettacolo, memoria e riflessione civile, con una scaletta studiata per tenere il pubblico incollato allo schermo fino a tarda notte. L’apertura, fissata alle 20:43, è affidata a Olly con il brano Balorda nostalgia, che trasporta immediatamente il pubblico nel cuore del festival, mescolando talento emergente ed emozioni profonde. Poco dopo, alle 20:56, Laura Pausini presenta Ditonellapiaga, prima concorrente della categoria big, dando il via ufficiale alla gara, che si preannuncia intensa e variegata dal punto di vista musicale.

Sanremo 2026, quando finisce la prima puntata: l’orario ufficiale

Tra i passaggi più attesi della serata spicca l’omaggio a Peppe Vessicchio alle 21:31, un riconoscimento al maestro d’orchestra simbolo del festival e della cultura pop italiana. Subito dopo, alle 21:39, Can Yaman entrerà in scena per un momento celebrativo legato alla televisione, mentre più tardi tornerà insieme a Kabir Bedi per festeggiare i 50 anni di Sandokan, lo sceneggiato cult del 1976, creando un ponte generazionale tra pubblico giovane e nostalgico. Alle 21:54 sarà la volta di Gianna Pratesi, centenaria testimone del primo voto delle donne in Italia nel 1946, un passaggio che unisce storia e diritti civili. La serata continuerà con la performance di Tiziano Ferro alle 22:32, promessa di grande coinvolgimento emotivo, confermando la strategia di valorizzare artisti di calibro internazionale. Il sipario della prima puntata calerà alle 1:44, cedendo il passo a Nicola Savino per il DopoFestival.

Nonostante la durata intensa, l’interesse resta alto anche per dettagli come i compensi: Carlo Conti percepirà un cachet stimato di circa 600 mila euro per le cinque serate, a testimonianza della portata nazionale e dell’organizzazione complessa dell’evento.