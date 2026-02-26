A Sanremo 2026 non c’è solo il palco dell’Ariston ma anche il Suzuki stage in piazza Colombo che ospita ogni sera artisti diversi. Per la terza serata si sono esibiti i The Kolors.

Sanremo 2026, The Kolors ospiti del Suzuki stage

Prosegue la terza serata del Festival di Sanremo 2026 che questa sera vedrà esibirsi gli altri 15 big. Mentre sul palco di Sanremo sono stati super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys, su quello del Suzuki stage in Piazza Colombo sono saliti i The Kolors.

L’esibizione dei The Kolors al Suzuki

Ospiti del Suzuki stage condotto da Daniele Battaglia questa sera, giovedì 26 febbraio, i The Kolors. La band nata ad “Amici”, che ha calcato più volte il palco dell’Ariston, si è esibita in un mix delle loro canzoni più celebri da “Questa non è Ibiza” a “Un ragazzo, una ragazza” a “Tu con chi fai l’amore”.

A sorpresa, sul palco del Suzuki ha fatto irruzione un “ballerino misterioso” coperto da un lungo mantello… era Fru dei The Jackal che era già salito con i The Kolors al Festival di Sanremo 2025 a cui la band ha preso parte con il brano “Tu con chi fai l’amore”.

I successi della band

Nella loro carriera, nata al talent show “Amici” di Maria De Filippi, i The Kolors hanno collezionato un successo dopo l’altro. Tra i maggiori successi della band partenopea ma con un chiaro riferimento inglese, c’è la canzone “Italodisco”, che nell’estate 2023 si afferma come una delle maggiori hit della stagione. Domani sul palco del Suzuki stage, invece, salirà Francesco Gabbani. Mentre Max Pezzali canterà sulla Costa Toscana.