Sanremo al via: 28 artisti in gara, l'amore il fil rouge

Milano, 6 feb. (askanews) – Tutto pronto a Sanremo per la 73esima edizione del Festival targata Amadeus che, quest’anno, per la sua quarta conduzione, ha voluto a fianco Gianni Morandi che lo accompagnerà per tutte le serate. Ventotto i cantanti in gara, di questi 6 sono giovani. L’introspezione, gli amori che vanno e vengono, amori che finiscono e che iniziano. Ma anche brani sulla salute mentale, e una canzone dedicata al padre. Sul palco si alterneranno da Marco Mengoni a Tananai, da Giorgia a Ultimo, da Elodie a Gianluca Grignani. Ed ancora Paola e Chiara, Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Anna Oxa, I Cugini di Campagna, Levante, Leo Gassman, Ariete, Mara Sattei, Madame, Lazza, i Modà, Mr. Rain, Lda, Rosa Chemical, Coma Cose. Tra i giovani: Olly, Will, Sethu, gIANMARIA, Colla Zio e Shari. Si parte martedì 7 febbraio con l’esibizione dei primi 14 in gara; mercoledì sarà la volta degli altri 14 mentre giovedì tutti i concorrenti saliranno sul palco dell’Ariston. Venerdì è la serata delle cover e dei duetti, sabato la finalissima. Tanti gli ospiti di questa edizione, che Amadeus ha definito della “liberazione” per il pubblico ritrovato, quest’anno senza mascherina e controlli anti-Covid. Al Teatro Ariston arrivano i Black Eyed Peas e i Depeche Mode, ma anche un super trio formato da Morandi, Al Bano e Ranieri. In scaletta anche la reunion dei Pooh, con il ritorno di Riccardo Fogli. A inaugurare il Festival saranno i trionfatori di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, mentre i M neskin, vincitori nel 2021, si esibiranno di giovedì, come anche Peppino Di Capri. Gino Paoli e Ornella Vanoni saranno gli ospiti della finalissima. Gli artisti non si esibiranno solo sul palco dell’Ariston, ma ci saranno altre due location: quella in piazza Colombo, dove arriveranno Achille Lauro, Annalisa, Piero Pelù, La Rappresentante di Lista, Francesco Renga e Nek. L’altro è la nave da crociera, su cui saliranno Salmo, Fedez, Guè e Takagi & Ketra. E per ogni serata ci sarà una donna ad affiancare Amadeus: Chiara Ferragni martedì, Francesca Fagnani mercoledì, Paola Egonu giovedì, Chiara Francini venerdì, e di nuovo Ferragni per la finalissima. Sabato è previsto anche un videosaluto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: un collegamento che ha già sollevato numerose polemiche.

