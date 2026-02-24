Sanremo è una kermesse che è sotto gli occhi di tutti e che non passa inosservata anche in chi quel palco l’ha calcato più di una volta e le è rimasto nel cuore. Una delle star del teatro Ariston è stata Antonella Clerici che ha partecipato più di una volta all’evento canoro, come conduttrice naturalmente.

Antonella Clerici e gli auguri a Carlo Conti

Antonella Clerici durante il suo programma tv “E’ sempre mezzogiorno” ha voluto fare gli auguri al collega e amico Carlo Conti per il Festival che inizia questa sera.

“Buona fortuna al mio amico fraterno Carlo” questo il messaggio della conduttrice che si augura il massimo dal suo amico per la 76esima edizione del Festival.

L’inciampo matematico fa ridere il pubblico

Antonella Clerici ha voluto ricordare le proprie esperienze al Festival di Sanremo, la più recente lo scorso anno accanto a Carlo Conti.

In quel caso Carlo l’ha presa a scatola chiusa, non gli ha detto cosa doveva fare e lei ha portato la sua esperienza sul palco dell’Ariston.

Prima di ricordare lo scorso anno ha fatto un salto nel passato, come riportato da Televisionando.it Antonella ha ricordato la sua prima apparizione – “il mio primo festival è stato 26 anni fa”.

Un errore di calcolo importante, poichè la sua presenza per la prima volta è avvenuta nel 2010 e non nel 2001. Uno svarione che può capitare ma che non è passato inosservato al pubblico del programma.