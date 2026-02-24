Elettra Lamborghini parteciperà al Festival di Sanremo tornando sul palco dell'Ariston dopo diversi anni di distanza dall'ultima apparizione con la canzone "Musica (e tutto il resto scompare) in attesa di capire quale sarà la canzone che porterà in gara è già diventata il volto copertina.La fam...

Elettra Lamborghini parteciperà al Festival di Sanremo tornando sul palco dell’Ariston dopo diversi anni di distanza dall’ultima apparizione con la canzone “Musica (e tutto il resto scompare) in attesa di capire quale sarà la canzone che porterà in gara è già diventata il volto copertina.

La famosa cantante e la sua esperienza al Festival

Elettra Lamborghini si è detta raggiante ed entusiasta di partecipare al Festival di Sanremo. Un’emozione comprensibile dato che è un evento che nonostante non sia la prima volta è sempre affascinante.

Per lei infatti non è la prima apparizione e nelle partecipazioni precedenti è sempre stata al centro della scena o per le canzoni o per i suoi look.

Anche quest’anno sicuramente sarà in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico.

L’imprevisto social

Ieri si è tenuta la sfilata di presentazione dei 30 cantanti in gara e tra i volti noti che si sono mostrati al pubblico anche Elettra Lamborghini con un abito lungo molto elegante.

La bellezza dell’abito però non ha catalizzato l’attenzione quanto il suo imprevisto del tutto inatteso ma ricco di curiosità.

Come riportato da CaffeinaMagazine.it lei infatti mentre stava uscendo dalla porta d’ingresso del teatro stava per cadere ed è riuscita a restare fortunamente in piedi.

La quasi caduta è diventata immediatamente un tormentone social con il pubblico che ha commentato la quasi gaffe.

Che sia quindi di buon auspicio questa quasi caduta per un Festival ricco di soddisfazioni per la cantante.