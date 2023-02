Sanremo, Tananai: "Il palco dell'Ariston è mettersi in gioco"

Milano, 4 feb. (askanews) – Tananai, artista tra le maggiori rivelazioni dello scorso anno, sarà in gara al 73° Festival di Sanremo con il brano “Tango”, già disponibile in presave e preorder. La canzone sarà online su tutte le piattaforme digitali e in radio dopo la prima esibizione sul palco del Teatro Ariston. “La mia canzone in gara Tango parla di un amore a distanza, è la prima canzone che faccio non pensando direttamente a me non al mio vissuto, non ad Alberto e questa cosa mi fa molto piacere perchè era un metodo di scrittura e di espressione che ho sempre voluto fare mio ma che in precedenza non sono riuscito ad attuare.

Sono contento di portare sul palco un Alberto nuovo, Tango è il primo pezzo scritto in questa maniera”, racconta Tananai ad askanews.

Per la sua seconda esperienza sul palco del Teatro Ariston, durante la serata dedicata alle cover di venerdì 10 febbraio, Tananai si esibirà con una propria versione di “Vorrei cantare come Biagio” di Simone Cristicchi accompagnato dal dj e produttore Don Joe, colonna della scena rap italiana e storico componente dei Club Dogo.

Ospite d’eccezione sarà Biagio Antonacci. “Sanremo per me significa tutto, per me è stata un’esperienza incredibile e fondamentale perchè ho avuto modo di presentarmi a un pubblico molto ampio che poi mi ha adottato. L’idea di far ascoltare la mia musica al maggior numero di persone possibili e che poi possono decidere se seguirmi mi affascina. Mi piace mettermi in gioco, il palco dell’Ariston è mettersi in gioco con la propria idea di musica e quindi non vedo l’ora di condividerla con voi”.