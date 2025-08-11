Mistero e preoccupazione tra bagnanti ieri mattina, 10 agosto 2025, quando si sono recati in spiaggia a Santo Stefano al Mare, in Liguria, provincia di Imperia. L’acqua, vicino alla battigia, era colorata di fucsia. Ora si è scoperto il motivo.

Santo Stefano al Mare: l’acqua si tinge di fucsia

Ieri mattina l’acqua vicino alla battigia a Santo Stefano al Mare era tinta di fucsia.

Incredulità e mistero tra i bagnanti quando si sono recati in spiaggia e hanno notato lo strano colore dell’acqua. Sul posto sono subito intervenuti sia la Capitaneria di Porto, ufficio marittimo di Riva Ligure e il sindaco Marcello Pallini. Ecco le sue parole: “sono stato avvertito, verso le 9.00, di questa colorazione, che molto probabilmente proviene dalla vallata. Non dovrebbe trattarsi di inquinamento, ma per stare tranquillo ho fatto prelevare dei campioni da analizzare e ho chiuso l’entrata della spiaggia.”

Santo Stefano al Mare, l’acqua diventa fucsia: durante le indagini la scoperta choc

Come abbiamo visto, ieri l’acqua a Santo Stefano al Mare era di un colore fucsia, Dalle prime indagini sembra che ignoti abbiano gettato in acqua un repellente per gli insetti. Ora si cerca, oltre a risalire all’origine della sostanza, di localizzare anche il, o i, responsabili. Intanto la balneazione nel tratto di costa interessato è stata vietata.